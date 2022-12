Diplomas Qualifica entregues a 40 adultos em Santarém

Quatro dezenas de adultos que frequentaram e concluíram o curso de educação e formação do programa Qualifica em Santarém receberam o seu diploma na quarta-feira, 30 de Novembro, numa sessão solene realizada no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que contou com a presença dos ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Educação, João Costa, e do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

No Encontro de Centros Qualifica “Uma Agenda PRR transformadora para as Qualificações em Portugal – Qualifica: passado, presente e futuro”, que antecedeu a entrega dos diplomas, o ministro da Educação assinalou a entrega de um milhão de certificações atingidas pelo programa Qualifica, sublinhando que a educação de adultos é uma forma de repor a justiça social.

João Costa sublinhou ainda que “vale a pena estudar em Portugal” porque “quanto mais elevadas são as qualificações, mais fácil é o acesso ao emprego, maiores são as remunerações e mais rápido é o tempo entre empregos”.

A ministra da presidência sublinhou que “a qualificação de adultos é um dos principais problemas que o país tem” e que o trabalho na área da educação e formação “compensa mesmo que seja lento”. Mariana Vieira da Silva fez ainda notar que “sempre que os adultos regressam à escola os seus filhos melhoram o sucesso escolar”.

O programa, que está presente em 316 Centros Qualifica no país, atingiu mais de um milhão de certificações (totais e parciais) permitiu, até agora, melhorar competências e aumentar a formação de cerca 404.675 adultos, dos quais de 116 mil já atingiram um nível de escolaridade ou de qualificação profissional superior ao que tinham, de acordo com os dados divulgados no Encontro por Filipa Jesus, presidente do conselho directivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQUEP).



A rede de CQ recebeu desde 2017, data da sua criação, a dotação de 294.211.000 milhões de euros, provenientes do Fundo Social Europeu e dos Orçamentos do Estado e, segundo a ANQUEP estão a ser implementados dois investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um deles denominado de “acelerador Qualifica”, que atribui um apoio financeiro de cerca de 550 euros aos adultos que obtêm uma qualificação e outro que incide sobre projectos locais, que totalizam, em conjunto, 95 milhões de euros.