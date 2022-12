Hospital de VFX cria consulta alternativa às urgências

O Hospital de Vila Franca de Xira anunciou a criação de uma alternativa às urgências denominada “consulta aberta”. É uma medida tomada no âmbito da contingência sazonal de Inverno e destina-se a doentes não urgentes que precisem de ser vistos por um médico e não padeçam de doença urgente ou aguda, como alternativa ao serviço de urgência. A consulta aberta funciona todos os dias úteis entre as 18h30 e as 22h00 e basta aparecer e tirar senha.

Os utentes que optam pela consulta aberta, explica o hospital, têm acesso a consulta de enfermagem, consulta médica e acesso a meios de diagnóstico se necessário, como análises, raios-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal como aconteceria nos Serviços de Urgência. A adesão à consulta aberta é voluntária e depende exclusivamente da vontade do utente. A medida tem como objectivo descongestionar os Serviços de Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira sobretudo nos meses de Inverno em que se regista uma maior afluência de utentes.