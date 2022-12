Avós e uma tia de Ingrid Cristina já se encontram em Lisboa e acompanham recuperação da adolescente, que completou 14 anos já depois do trágico acidente que roubou a vida à mãe e à irmã de cinco anos.

Alunos de Ferreira do Zêzere angariam nove mil euros para ajudar sobrevivente de acidente no Cartaxo

O Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere angariou cerca de 9 mil euros para ajudar Ingrid Cristina, a adolescente que sobreviveu ao trágico acidente no Cartaxo que roubou a vida à mãe e irmã e que deixou o seu pai em estado de coma, em que ainda permanece. A corrente solidária tem como objectivo ajudar a família da Ingrid a cuidar dela.

Entretanto os avós e uma tia de Ingrid, que completou 14 anos já depois do acidente, já chegaram estão em Portugal, vindos do Brasil, para acompanhar a recuperação da jovem que está hospitalizada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



