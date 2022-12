Ladrão de 19 anos encontrado morto em Tomar

O homem que fugiu depois de ter agredido com violência uma mulher durante um assalto na Quinta da Atouguia, freguesia de Madalena e Beselga, no concelho de Tomar, provocando-lhe ferimentos graves, foi encontrado morto. A Polícia Judiciária avança que o homem era suspeito de homicídio na forma tentada, de que foi vítima a proprietária da residência assaltada, na noite de 5 para 6 de Dezembro.

A vítima foi violentamente agredida com uma arma branca longa, tipo sabre, situando-se as lesões ao nível dos membros superiores, que usou para suster as agressões dirigidas à cabeça e corpo, tendo sido transportada para Unidade Hospitalar de Lisboa onde se encontra a receber os devidos tratamentos, em recuperação e já livre de perigo.

As investigações dirigidas ao suspeito, com a colaboração da GNR de Tomar, permitiram identificar a área de destino de fuga e caracterização física do mesmo. Confirmou-se, entretanto, que o jovem tinha 19 anos de idade e correspondia ao suspeito a quem eram dirigidas as investigações pelo homicídio tentado.