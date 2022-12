Aquanena quer reformular rede de águas pluviais em Minde

A Aquanena - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena defende para Minde uma solução integrada e definitiva para resolver a situação que tem provocado “muitos constrangimentos à população” nomeadamente o abatimento do piso na Rua da Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde e inundações em espaços públicos. Para evitar essas situações, a Aquanena adjudicou a uma empresa especializada o desenvolvimento de um projecto para a reformulação da rede de drenagem de águas pluviais na vila de Minde.

Segundo comunicado da empresa municipal, o relatório preliminar do projecto permitiu identificar potenciais soluções para resolver o problema em Minde, que poderá passar por reformulações da rede drenante, pela alteração das bacias drenantes, de forma a impedir a chegada de descargas da zona actual – implantação de novos colectores e desactivação de existentes – ou pela criação de novos pontos de descarga.

Antes de avançar com intervenções no terreno a Aquanena considera necessário ultimar o projecto final que se prevê que possa estar concluído no primeiro semestre de 2023. A empresa municipal recorda que em Novembro do ano passado tinha sido realizada uma intervenção preliminar na Rua dos Bombeiros Voluntários de modo a permitir a reabertura da via à circulação do trânsito após o abatimento provocado pela acção do algar existente, a qual teve por base um Programa de Prospecção Geológico e Geotécnico que incluiu um Estudo Geológico e Geotécnico e um Estudo Hidrogeológico, realizados entre Setembro e Novembro de 2021.