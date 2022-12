Crianças pedem à Câmara de Azambuja melhores condições na escola e espaços verdes no concelho

Alunos de primeiro ciclo do Centro Escolar Boa Vida Canada foram à reunião do executivo municipal pedir mais zonas cobertas no recreio e aquecimento nas salas de aula. Sugeriram também a reparação de estradas e a criação de espaços verdes onde possam conviver em família.

A maioria não sabia qual era o presidente de câmara nem quem eram os outros homens e mulheres-vereadores- que o ladeavam, mas isso não impediu que na última reunião da Câmara de Azambuja o grupo de alunos do Centro Escolar Boa Vida Canada, fizesse ouvir as suas reclamações e propostas para melhorar a escola e o concelho.

Numa proposta escrita, onde começam por agradecer “todo o investimento feito pela câmara na Educação”, os alunos afirmaram que gostariam que o recreio do estabelecimento de ensino que frequentam “estivesse equipado com mais espaços cobertos” para que em dias de chuva possam continuar a usufruir do espaço exterior durante os intervalos. O telheiro existente não é suficiente, sublinharam, aproveitando para pedir também que fosse colocada uma chapa no recreio para o tornar mais abrigado do vento e instalados equipamentos de ar condicionado nas salas de aula. “Acreditamos que aprendemos melhor se nos sentirmos mais confortáveis”, justificou o porta-voz.

Mas os pedidos não se ficaram pela escola: sugeriram que fosse melhorado o ringue desportivo de Casais da Lagoa, que é “muito utilizado” pelos alunos residentes na freguesia de Aveiras de Baixo e reparadas as estradas “muito danificadas” de Casais dos Britos, freguesia de Azambuja. Por último, consideraram que deviam “existir no concelho mais espaços verdes, ciclovias e parques de merendas” para que “as famílias passem mais tempo ao ar livre, convivendo de forma saudável”.

Em resposta, e depois de se apresentar a si e ao restante executivo, o presidente do município, Silvino Lúcio, considerou legítima a proposta para a instalação de mais telheiros e da chapa no recinto escolar, adiantando ainda que o concurso público para a instalação de ar condicionado em cinco salas de aula já foi adjudicado e que a expectativa é que seja colocado antes do Natal.

Relativamente ao ringue desportivo afirmou que irá ser melhorado, assim como as estradas degradadas de Casais dos Britos, que deverão ser reparadas no próximo ano. Sobre os espaços verdes lembrou que foi recentemente inaugurada a obra de requalificação da Vala do Esteiro e zona envolvente ao Palácio das Obras Novas, onde além do percurso para caminhadas há zonas de merendas e outras destinadas à prática de exercício físico com aparelhos de ginástica.

A presença dos alunos na reunião do executivo insere-se nas Viagens do Zambujinho, um projecto que tem como objectivo proporcionar experiências culturais e educativas aos alunos do primeiro ciclo.