Uma missão de vida que é ajudar os outros

Ajudar quem mais precisa sempre foi o principal foco de Maria Paula Laplante, fundadora da Associação Nova Dimensão (AND) sediada na Póvoa de Santa Iria. A missionária acredita que a sua missão de vida é ajudar quem mais precisa e desde jovem que se dedica e trabalhou nesse sentimento, para trazer alegria para a vida das pessoas. Diz que independentemente das origens ou das condições em que se vive ou cresce, as coisas más não acontecem só aos outros. “Não existe ninguém perfeito, todos somos iguais, todos cometemos erros e temos que ter misericórdia e ajudarmo-nos uns aos outros”, conta a O MIRANTE com lágrimas nos olhos.



Com 16 anos de vida, a AND nasceu de forma natural e espontânea. Maria Paula não conseguiu virar as costas aos mais vulneráveis e começou a angariar donativos para ajudar. Quando deu conta, os donativos que estava a receber já eram mais do que suficientes para suprir as necessidades e por isso começou a distribuí-los a cada vez mais pessoas. Com o passar do tempo e a um ritmo acelerado, cada vez mais donativos eram entregues e mais pedidos de ajuda chegavam. “Foi assim, de forma rápida, que começou e é como tem sido até hoje, já lá vão mais de duas décadas”, explica.



*Reportagem desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 15 de Dezembro