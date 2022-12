Lama, chuva e frio no renovado Mercado Municipal da Chamusca

Presidente da Câmara da Chamusca alimentou as redes sociais depois do desabafo de uma comerciante que lamentava não haver uma televisão no mercado para assistir aos jogos do Mundial. Paulo Queimado deu a entender que deviam ser os lojistas a pagar pela televisão. Utilizadores dizem ainda que chove e faz frio no espaço.

A falta de uma televisão para ver os jogos do Mundial de futebol voltou a acender a polémica sobre as más condições em que trabalham os lojistas do Mercado da Chamusca. Segundo relatos de alguns utilizadores, chove em locais onde os clientes estão a consumir e nos dias em que as temperaturas são baixas torna-se desconfortável permanecer no mercado. Recorde-se que recentemente, devido às obras na envolvente do mercado, os lojistas juntaram-se num abaixo-assinado e pediram a isenção de pagamento das rendas, uma vez que não há condições mínimas para as pessoas poderem frequentar o mercado municipal.

Os desabafos dos populares foram realizados numa publicação nas redes sociais de uma comerciante, que partilhou a sua indignação por a câmara municipal, dona do espaço, estar há vários dias para colocar uma televisão para que os clientes e lojistas pudessem assistir aos jogos de Portugal, à semelhança do que acontece em muitos locais públicos de várias cidades e vilas do país. O presidente do município, Paulo Queimado, alimentou o debate reagindo de forma impulsiva e irónica à publicação, dando a entender, através de um comentário, que deveriam ser os lojistas a pagar a televisão de forma a serem eles próprios a cativar os clientes. O autarca ainda puxou dos galões pelo facto dos lojistas estarem isentos do pagamento de rendas devido às obras na envolvente do mercado.