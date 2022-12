Um novo aeroporto em Santarém que promove a coesão territorial

Carlos Brazão apresenta neste vídeo o Magellan 500, o projecto para Santarém do novo Aeroporto Internacional de Lisboa. A apresentação decorreu na Fundação Oriente, no dia 29 de novembro, onde pela primeira vez foram apresentados ao público cinco dos projectos que concorrem para a futura estrutura aeroportuária que irá substituir, ou complementar, o aeroporto Humberto Delgado.

Carlos Brazão é o rosto mais visível do projecto para Santarém, Nesta apresentação, e no vídeo que se segue ao discurso, é possível encontrar um dos projetos que poderá mudar a região mas também o país, já que o novo aeroporto colocará quase metade da população portuguesa a cerca de uma hora do Magellan 500, não precisará de investimento público e será um motor de desenvolvimento económico e coesão territorial.