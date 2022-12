Simulacro de incêndio nos escuteiros de Alhandra

partilhe no Facebook

O Agrupamento 1164 de Escuteiros de Alhandra promoveu no último fim-de-semana um simulacro de incêndio nas instalações. O objectivo da iniciativa foi colocar à prova a capacidade dos jovens de seguirem as indicações dos bombeiros e testar o recém instalado alarme de incêndio que funcionou como esperado. Os escuteiros de Alhandra utilizaram uma plataforma de informação de actividades, com ligação à Protecção Civil Municipal. Estiveram envolvidos 44 escuteiros e 14 bombeiros da corporação de Alhandra.