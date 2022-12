Luta pela posse do aeródromo de Santarém arrasta-se em tribunal

A intenção da Câmara de Santarém em recuperar o terreno onde está implantado o aeródromo de Santarém continua encalhada na justiça e não se sabe quando haverá decisão. O aeródromo de Santarém, situado entre as localidades de Ómnias e Caneiras, na periferia da cidade, é explorado há quase três décadas pelo Pára Clube de Santarém, mas, em 2019, o município decidiu recuperar o terreno para a sua posse, “no estado em que se encontra”.

O objectivo era colocar essa infraestrutura ao serviço do sistema de combate a incêndios rurais e o primeiro passo nesse sentido foi dado no Verão de 2022 com a instalação ali do helicóptero que estava baseado no entretanto desactivado heliporto de Pernes.



A Câmara de Santarém exigiu a entrega do terreno do aeródromo no prazo de 30 dias, mas a pretensão esbarrou na resistência do Pára Clube de Santarém, que respondeu com uma providência cautelar pedindo a nulidade do despacho do presidente da câmara.

*Notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 22 de Dezembro