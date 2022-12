Factura da água em Abrantes vai custar em média mais cinco euros por mês

O custo do abastecimento de água no concelho de Abrantes vai aumentar para o ano 3,36 euros mensais por um consumo médio de 10m³. O município refere que a maioria dos clientes domésticos consome uma média de 6,3 m³ de água, o que significa que nem todos vão sofrer com a actualização dos preços. A factura global de 2023 apresenta um aumento de 4,99 euros por mês para um consumo médio de 10m³, mais 17 cêntimos por dia. Em relação aos clientes não domésticos, a actualização de tarifas sobe 20,57 euros mensais para um consumo de 20m³ de água.

As propostas de actualização do tarifário dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) foram aprovadas na última sessão da reunião de câmara, com o voto contra de Vasco Damas, vereador do movimento ALTERNATIVAcom. A autarquia liderada por Manuel Valamatos (PS) justifica o aumento da factura da água, resíduos sólidos urbanos e saneamento com o actual contexto global de incerteza e a instabilidade do mercado energético, com a escalada dos preços da energia e por não se ter realizado uma actualização tarifária em 2022 a pensar nas famílias e empresas, explicou o presidente.

Na apresentação das propostas, Manuel Valamatos realçou o investimento que a Abrantaqua realizou a nível de saneamento, mais de 10 milhões de euros, indicando que 94% da população abrantina tem rede fixa de saneamento. O ALTERNATIVAcom diz que o aumento é demasiado significativo. “É um assunto que nos tem distanciado desde o início, neste ponto temos de votar contra”, declarou Vasco Damas.

Para Vítor Moura (PSD), o aumento é de lamentar, mas “talvez inevitável”. “Deveria ter sido na devolução do IRS e no atenuar dos custos com o IMI que a câmara poderia e deveria ter actuado. Era o mínimo que deveria ter feito em sede do orçamento para 2023”, considerou o vereador da oposição, que ainda assim votou favoravelmente as propostas de actualização de tarifário.