Instituições de Ourém modernizam equipamentos para melhorar serviços de apoio social

O plenário do Conselho Local de Ação Social de Ourém (CLASO) reuniu a 12 de Dezembro, no auditório do edifício-sede do município, numa sessão que contou com os vários intervenientes locais das instituições multissectoriais que compõem o organismo. Entre os pontos abordados no plenário, destaque para a aprovação da submissão de seis candidaturas no âmbito do concurso “Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais”, medida que tem como objectivo modernizar e alargar a rede de serviços de apoio social, nomeadamente na valência de creches.

Foram emitidos pareceres favoráveis para as seguintes candidaturas: Centro Social Paroquial de Freixianda, Centro Social e Paroquial de Atouguia, Centro Social Paroquial São João Baptista de Espite, município de Ourém (reabilitação e ampliação da Escola das Louçãs para creche) e Centro Infantil Santa Maria de Leuca. Para além das candidaturas aprovadas, o plenário tomou ainda conhecimento de que a Junta de Freguesia de Caxarias e a União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, também vão submeter candidaturas para o mesmo efeito.