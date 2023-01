Milhões do PRR vão dar nova vida ao antigo presídio de Santarém

O antigo presídio militar de Santarém vai ser adaptado para acolher uma residência para estudantes do ensino superior com uma capacidade de alojamento de 204 camas. O projecto que promete mudar a face àquele emblemático imóvel já tem financiamento garantido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), também conhecido por ‘bazuca’ europeia, no valor de 6,7 milhões de euros. A data apontada para conclusão da empreitada é 31 de Julho de 2025.

Actualmente funcionam no antigo presídio militar alguns serviços municipais, o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) e a UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém, que terão de mudar de instalações quando as obras arrancarem. Na última sessão da assembleia municipal, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, informou que o CIJVS já tem nova localização definida, enquanto que em relação à UTIS há várias possibilidades em estudo.

Na mesma sessão da assembleia municipal, Ricardo Gonçalves informou ainda que os blocos de apartamentos que pertenceram à antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) já regressaram ao património municipal, depois de terem estado destinados a acolher uma residência para estudantes do Politécnico de Santarém. Esse projecto entretanto caiu, pois não teve financiamento aprovado por parte do PRR, no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. A Câmara de Santarém tinha cedido os apartamentos dos oficiais da antiga EPC para efeitos de elaboração de candidatura ao PRR.

Mais alojamento para estudantes no PRR

O Politécnico de Santarém vai construir duas novas residências para estudantes na cidade, num total de 112 camas, contando para isso com apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Residência do Colégio do Regente, que vai servir alunos da Escola Superior Agrária de Santarém, tem projectados 44 quartos, sendo 30 duplos e 14 individuais, dois dos quais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, para um total de 74 estudantes. O financiamento inscrito no PRR é de 2,4 milhões de euros.

Já a residência da Escola Superior de Educação de Santarém tem projectados 30 quartos, sendo 8 duplos e 22 individuais, dois dos quais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida servindo um total de 38 estudantes. O investimento previsto pelo PRR é de 1,2 milhões de euros.