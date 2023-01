Natal em Abrantes com mais de 280 mil euros de investimento no comércio local

O sorteio da iniciativa "Para um natal especial, compre no comércio local" decorreu na manhã da última sexta-feira, Dia de Reis, numa sessão realizada na entrada do Mercado Municipal de Abrantes, onde foram revelados os 10 premiados. A grande vencedora foi Lília Lourenço, que recebeu um vale de 500 euros para utilizar em compras no comércio local. O valor total dos prémios, de 2 mil euros, será utilizado no comércio local.

Organizado pela ACE - Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei -, com o apoio do município de Abrantes, a iniciativa decorreu de 6 de Dezembro de 2022 a 4 de Janeiro de 2023 e contou com a adesão de 47 estabelecimentos do centro histórico abrantino. Por compras no valor igual ou superior a 10 euros era atribuído ao cliente um cupão que o habilitava ao sorteio de Natal, no máximo de seis cupões por compra. Foram entregues cerca de 28 mil cupões que correspondem a compras de mais de 280 mil euros nas lojas que aderiram à iniciativa.

