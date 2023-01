Casa-Memória de Camões recebe tertúlia de poesia

A Casa-Memória de Camões, em Constância, vai receber uma tertúlia de poesia com o tema "Os Poetas Malditos". A iniciativa realiza-se a 21 de Janeiro, pelas 16 horas. Textos poéticos de vários artistas “malditos” serão as leituras que funcionarão como ponto de partida para uma tertúlia multidisciplinar que vai relacionar a literatura com a arte.

“O que seria a arte sem a loucura, a melancolia e a obsessão? A partir do período do Romantismo, e principalmente no período da era moderna, muitos artistas tiraram proveito da loucura e da obsessão para criar grandes obras, tanto na literatura como nas artes plásticas”, afirma a associação em comunicado, dando como exemplos Vincent Van Gogh, Salvador Dali, Virgina Woolf e Ernst Hemingway.