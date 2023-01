Alunos pedem à Câmara de Azambuja um telheiro para poderem brincar em dias de chuva

Turma do quarto ano da Escola Básica 1 de Aveiras de Cima foi à reunião do executivo municipal pedir um espaço coberto no recreio, ares condicionados e estores nas salas de aula.

Os alunos da turma C do quarto ano da escola básica do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras foram à última reunião da Câmara de Azambuja, realizada a 17 de Janeiro, pedir melhores condições nos estabelecimentos de ensino e na freguesia de Aveiras de Cima.

Numa carta subscrita por todos e lida por João Francisco de 9 anos, os alunos pediram à autarquia liderada por Silvino Lúcio a construção de um telheiro no recreio para que possam, em dias de chuva, passar os intervalos a brincar ao ar livre. Actualmente, explicaram, por não terem nenhuma área coberta no pátio, têm que ficar dentro do refeitório quando está mau tempo.

As crianças pediram ainda a substituição do piso em terra no pátio por outro, a melhoria das refeições escolares, a instalação de ares condicionados nas salas, que no "Verão são demasiado quentes", e de estores para que consigam visualizar os quadros com maior facilidade.

Para a freguesia de Aveiras de Cima os alunos sugeriram ao executivo a colocação de uma protecção na ribeira que passa pelo Parque da Milhariça "para garantir maior segurança", a criação de caminhos pedestres, de mais zonas de estacionamento, o melhoramento de estradas, a colocação demais ecopontos, a requalificação do cinema e mais médicos de família.

Depois de ouvir os alunos que assistiram à reunião no âmbito do projecto municipal Viagens do Zambujinho, Silvino Lúcio disse que iria tentar dar resposta a todos os pedidos. Quanto ao cinema, uma obra há muito reclamada pela população, o autarca socialista adiantou que o projecto está concluído e que a empreitada avançará quando a câmara municipal tiver "condições financeiras".