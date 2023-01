Curso de costura para desempregados arrancou em Azambuja

partilhe no Facebook

Durante nove meses 15 mulheres vão aprender a modelar, cortar e confeccionar artigos de vestuário numa acção de formação que resulta de um protocolo de colaboração entre a Câmara de Azambuja e o MODATEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, como medida de combate ao desemprego e de investimento na qualificação.

A formação certificada, ao abrigo do programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional Vida Activa- Emprego Qualificado, arrancou na quarta-feira, 18 de Janeiro e para a autarquia “marca um importante passo na formação profissional no concelho”.

A MODATEX assume nesta acção a vertente pedagógica com os seus formadores, o material teórico e os equipamentos necessários à sala de confecção em instalações cedidas pelo município azambujense.