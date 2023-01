Família suspeita que jovem desaparecida em Abrantes tenha caído em rede de prostituição

Cátia Gonçalves trocou mensagens com uma desconhecida dias antes do seu desaparecimento. Há indícios de que a jovem se encontra no Alentejo e a família suspeita que possa ter caído numa rede de prostituição.

Cátia Gonçalves, de 27 anos, saiu em pijama da casa onde mora com a família, em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes, na noite de 23 de Dezembro e nunca mais voltou. A família sabe agora que a jovem, que sofre de problemas cognitivos e do foro psiquiátrico, poderá estar na Amareleja, no Alentejo, e teme que tenha caído numa rede de prostituição.

O pai da jovem, Carlos Gonçalves, conta a O MIRANTE que dias antes do desaparecimento se aperceberam que Cátia estava a trocar mensagens com uma mulher de nacionalidade brasileira, suspeitando que esta a tenha aliciado para a rede. “Nessa noite esteve com a mãe a fazer doces de Natal e achamos que tinha ido dormir. Só na manhã seguinte nos apercebemos que tinha passado a noite fora de casa”, afirma o pai, acrescentando que desconfiam que alguém a possa ter ido buscar a casa.

Segundo Carlos Gonçalves, uma irmã da jovem tem trocado mensagens com “alguém que se está a fazer passar” por Cátia na sua conta de Instagram. “Não pode ser a Cátia, o modo de falar não é o dela. Não tem competência [devido aos seus problemas cognitivos] para escrever daquela maneira”, explica, sublinhando que há recusa sempre que a irmã lhe pede para fazerem chamada de vídeo, com a desculpa de que a rede de Internet é fraca.

“A GNR sabe que ela lá está mas dizem-nos que não podem fazer nada, porque não têm participação do desaparecimento. Tem que haver ordem do Ministério Público”, diz ainda Carlos Gonçalves ao nosso jornal, adiantando que já se deslocou ao tribunal de modo a agilizar o processo.