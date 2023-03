Câmara de VFX confirma emissão de alvará para exploração de aviários à entrada da cidade

O MIRANTE já tinha avançado em primeira mão com o negócio do grupo Valouro no valor de 2,5 milhões de euros que pode criar uma dezena de empregos no local. Moradores de Santa Sofia temem eventuais impactos da exploração.

Cinco meses depois da notícia de O MIRANTE o município de Vila Franca de Xira veio confirmar o que há muito se sabia: a exploração dos quatro aviários situados no alto da zona de Santa Sofia, às portas da cidade, é mesmo para avançar. O pedido de emissão de alvará de obra para a recuperação dos aviários já chegou à mesa do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. O autarca explicou, em reunião de câmara, que o processo de reabilitação dos quatro aviários, fechados desde 2014, se encontra instruído com pareceres da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e da Agência Portuguesa do Ambiente estando deferido desde o anterior mandato.

David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), foi dos primeiros a mostrar a sua preocupação com a reactivação dos aviários e pediu a Fernando Paulo Ferreira que antes de emitir o alvará possa ouvir a empresa para perceber o que vai acontecer. O presidente do município prometeu agendar essa reunião.

Em causa, recorde-se, está o negócio do Grupo Valouro, já confirmado a O MIRANTE, para comprar os antigos pavilhões de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, onde em tempos funcionaram aviários. A empresa diz que poderá vir a criar até dez postos de trabalho. “Existe efectivamente a expectativa de aquisição de um núcleo avícola composto por quatro pavilhões, cuja construção remonta a meados da década de 80 e que, embora se tenham mantido em actividade até 2014, encontram-se actualmente em mau estado de conservação e tecnologicamente obsoletos”, referiu fonte oficial da empresa.

