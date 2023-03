Comissão das Comemorações do 25 de Abril criada em Torres Novas

Comissão é constituída por colectividades e associações do concelho de Torres Novas que pretendem dar um cunho popular aos 50 anos do 25 de Abril, fazendo chegar as celebrações a todas as freguesias.

A Revolução do 25 de Abril comemora em 2024 o seu 50º aniversário e em Torres Novas há uma comissão recém-formada que já está a trabalhar num programa comemorativo que pretende chegar a todas as freguesias do concelho. As programações serão autónomas das organizadas pela câmara municipal, mas a comissão esclarece em comunicado que não se pretende substituir ou deixar de colaborar com os eventos promovidos pela autarquia.

Para já, após uma convocatória feita às associações e colectividades do concelho, fazem parte da Comissão a Associação de Defesa do Património de Torres Novas, ADPHNR e Museu Agrícola de Riachos, Banda Operária Torrejana, Cineclube de Torres Novas, Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, Colectivo249, Movimento Democrático de Mulheres, Marezias, Rancho Folclórico de Torres Novas, União dos Sindicatos, Paralelo 39, o Montepio de Nossa Senhora da Nazaré de Torres Novas, um grupo informal chamado Um Colectivo e a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses.

“As festividades, que se querem alegres, mas com consciência do contexto presente, não se podem reduzir à cidade de Torres Novas, têm de chegar às aldeias, e não podem deixar ninguém de fora. As associações, as colectividades e cidadãos a título individual, devem assumir um papel de maior relevância, juntando-se e unindo-se para dar um cunho popular às comemorações”, lê-se na nota enviada à redacção de O MIRANTE.