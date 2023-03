Pernes volta a reclamar acerto de fronteiras entre freguesias

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Pernes e a Escola Básica D. Manuel I de Pernes também estão em território de São Vicente do Paul. Raúl Violante reclama novos limites entre algumas freguesias vizinhas do concelho de Santarém.

O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante, lamenta que a comissão criada, no anterior mandato, na Assembleia Municipal de Santarém visando o acerto de fronteiras entre algumas freguesias do concelho não tenha produzido qualquer resultado concreto. “É tradição na nossa sociedade dizer que quando não queremos resolver um problema nomeia-se uma comissão”, ironiza o autarca socialista, referindo que ao longo de quase 50 anos de democracia não se viabilizou a justa pretensão das populações de Pernes, Chã de Baixo e Outeiro de Fora que embora façam vida na freguesia de Pernes estão territorialmente integradas na vizinha União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira.

A questão é antiga e tem particular relevância para os moradores que vivem no limite urbano da vila de Pernes. O quartel dos Bombeiros Voluntários de Pernes e a Escola Básica D. Manuel I de Pernes, apesar de terem morada postal e estarem dentro dos limites urbanos dessa vila e sede de freguesia, estão implantados em território da vizinha freguesia de São Vicente do Paul. O mesmo acontece com os residentes da zona e com outros serviços como uma farmácia e um posto de abastecimento de combustíveis. As pessoas que aí residem consideram-se de Pernes e, maioritariamente, fazem aí a sua vida.

Presidente da junta assume que vai “continuar a cometer ilegalidades”

Na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, realizada a 28 de Fevereiro, Raúl Violante considerou “incompreensível” que quase um ano depois da última reunião da comissão de ordenamento territorial, onde foram atribuídas responsabilidades e definidos alguns critérios, não se tenha realizado mais nenhuma reunião nem havido desenvolvimentos no processo. E garantiu que “irá continuar a cometer ilegalidades a atestar e certificar que determinados cidadãos residem na área territorial da freguesia de Pernes quando isso não é verdade”, nomeadamente a pessoas que “residem em ruas onde não há casas ou residem em casas pertencentes a outra freguesia”. Concluiu manifestando a esperança que “um dia esta assembleia tenha a coragem de resolver este problema”.

O assunto regressa com alguma regularidade ao debate político, trazido sobretudo por autarcas de Pernes. Em Setembro de 2021, na última sessão da assembleia municipal do anterior mandato, o eleito da CDU Afonso Silveira dizia que a situação se arrastava há demasiados anos e que são casos destes que afastam os cidadãos da política, defendendo a redefinição dos limites dessas freguesias.

Na altura, o presidente da Junta de Freguesia de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, Ricardo Costa, dizia estar disponível para continuar a trabalhar com vista à resolução do problema. Recordou que inicialmente foi aprovado um mapa para alteração dos limites entre freguesias mas, mais tarde, apareceu outra versão que não colheu concordância da sua assembleia de freguesia quanto à área a ceder. Outros autarcas também lamentaram o impasse no processo e que o trabalho da comissão não tenha dado os frutos desejados nesse mandato. O consenso dos órgãos autárquicos relativamente ao acerto de fronteiras no seu território é essencial para o êxito da proposta na Assembleia da República, a quem cabe a decisão.