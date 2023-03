Vereador envolto em polémica por sofrer acidente com carro da Câmara de Torres Novas

O acidente de viação que envolveu o vereador João Trindade no feriado de 8 de Dezembro de 2022 ao volante de um carro da Câmara de Torres Novas que foi parar à sucata está envolto em polémica e suscita dúvidas que eleitos municipais querem ver esclarecidas. Duas delas prendem-se com o facto de o acidente envolvendo a viatura municipal ter ocorrido a um domingo às 08h00 e de não se saber ao certo se o vereador socialista a estaria a utilizar em proveito próprio, o que, a verificar-se, constituiria crime de peculato cometido no exercício de funções públicas. A O MIRANTE, João Trindade, sem especificar qual o motivo pelo qual estava a conduzir a viatura, assegura que não a estava a utilizar para fins particulares.

O “caso João Trindade”, como foi apelidado pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), foi assunto na última reunião camarária levantado pelo vereador do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, e na sessão da assembleia municipal na intervenção do eleito do Bloco de Esquerda, Roberto Barata. O primeiro a optar por uma abordagem em jeito de “alerta”, sugeriu ao município fazer um esclarecimento para pôr fim ao “falatório” de que João Trindade estaria a fazer a viagem de regresso a casa depois de ter saído do jantar do Partido Socialista de Torres Novas que se realizou na noite anterior ao acidente.

“Estão a criar condições para um dia serem incomodados. Não utilizem [os carros da câmara] para fins pessoais, não os levem para as reuniões do PS. Quero que fique em acta que fiz este alerta, não sou conivente com o que se está a passar”, afirmou António Rodrigues, lamentando que a vereação não tenha sido informada do acidente.

Já na assembleia municipal, Roberto Barata afirmou que o “tema tem de ser abordado, por muito que possa causar desconforto”, pois uma situação é “levar a viatura para casa, outra seria utilizá-la em proveito próprio, fora de horas [e] destruí-la”. O eleito do Bloco de Esquerda questionou por isso o executivo municipal sobre o que realmente aconteceu.

Das duas vezes a resposta chegou pela voz do presidente da câmara que, sem explicar por que motivo estava o vereador ao volante de um carro camarário ao início da manhã de um domingo, disse que os autarcas “não têm horário de trabalho”. O despiste, sublinhou, ocorreu próximo da casa de João Trindade e “felizmente” o vereador não sofreu quaisquer ferimentos. “Só por isso já é motivo de todos nos sentirmos melhor”, acrescentou, lamentando os “romances” à volta do sucedido.



Vereador fala em aproveitamento político

Questionado por O MIRANTE, o vereador João Trindade assegurou que não estava a servir-se do carro camarário em benefício próprio, recusando as insinuações de que estaria a regressar a casa depois de ter estado no jantar do PS. “Uso a viatura sempre que estou ao serviço. Tenho situações de manhã à noite”, afirmou, considerando que o assunto continua a ser falado “por uma questão de aproveitamento político”.

O vereador com o pelouro do Ambiente, que passou recentemente a ter também o pelouro das obras, afirmou ainda ao nosso jornal que tem carta de condução há 23 anos e que nunca tinha sofrido um acidente, sublinhando que o despiste ocorreu inesperadamente num dia de chuva e vento forte que provocou danos em infraestruturas e quedas de árvores.

Sobre o estado em que ficou a viatura depois de embater numa árvore na Estrada Nacional 3, no concelho de Torres Novas, Pedro Ferreira esclareceu na assembleia municipal que os serviços do seguro entenderam que não valia a pena a sua recuperação. “Pensem o que quiserem, tirem as conclusões que quiserem. Foi um mero acto administrativo fazer a participação a uma seguradora que tem obrigação de resolver os problemas e foi isso que foi feito”, rematou.