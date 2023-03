Água do rio Almonda não é da Renova diz a Agência Portuguesa do Ambiente

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garante que a água do rio Almonda é “pública e não particular”, numa resposta enviada ao presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, na qual acrescenta que “com a documentação apresentada pela Renova não é possível considerar todas as nascentes permanentes ou temporárias se situam na sua propriedade”.

Na resposta, tornada pública na última sessão da assembleia municipal, a APA explica que o surgimento das águas do Almonda à superfície ocorrem ao longo de falhas geológicas e que “considerar que as águas são particulares” é partir-se do pressuposto que todas as diversas falhas afluem na mesma propriedade - neste caso da Renova - situação que a APA não considera demonstrada”.

“Em sede de licenciamento da captação da água da Renova, a água sempre foi considerada pública. A água superficial da encosta da nascente tem a sua origem fora da propriedade da Renova e drena para a retenção onde se efectua a captação”, sublinha a APA, contrariando assim a Renova que já afirmou que a água é sua propriedade. Recorde-se que a empresa que labora em Torres Novas vedou o acesso ao rio alegando perigosidade no local e ser dona de grande parte dos terrenos que envolvem a nascente bem como do pequeno açude existente. Relativamente ao uso da água, a Renova possui licença para captação superficial.

Em representação da CDU, o eleito Júlio Costa lembrou que a coligação sempre “defendeu e alertou” para o que agora a APA vem confirmar. “A água é pública e não de quem à margem da lei dela se quer apoderar. A água da nascente não é nem nunca foi da Renova”, vincou.

Também o Bloco de Esquerda, pela voz de Roberto Barata, se pronunciou sobre a comunicação da APA, relembrando a frase enviada à assembleia municipal pelo director de marketing e comunicação da Renova, Luís Saramago, que dizia: “a água não é pública é particular, é da Renova”. Frase que pode agora “descansar em paz já que foi liminarmente desmentida pela APA”, vincou.

Presidente do município diz que vedação “parece ser legal”

Sobre a vedação metálica colocada pela Renova a impedir o acesso à nascente do Almonda, que tem sido contestada pela população, a APA volta a referir que esta entidade não emitiu licenças de construção da época em que a unidade I da fábrica foi edificada (anos 30 do século XX), ressalvando que tendo em conta que o rio Almonda não é navegável nem flutuável “as suas margens e leito são propriedade privada, apenas a água é pública”.

No entanto, acrescenta a APA, “qualquer acção que se pretenda realizar na faixa de servidão administrativa do domínio hídrico - faixa 10 metros contados a partir da crista e ou aresta da linha de água - carece de autorização prévia”. Em 2021, recorde-se, em resposta a perguntas do BE, o Ministério do Ambiente fez saber que não tinha chegado à APA qualquer pedido de autorização para fechar o acesso à nascente, como aconteceu em 2020.

Em resposta a Júlio Costa, que acusou a Câmara de Torres Novas de “sacudir a água do capote” em relação à vedação metálica, o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), afirmou que existe legislação a cumprir e que a autarquia não pode simplesmente “arrancar a vedação” e convidar as pessoas a ir a banhos. Garantindo que a câmara tem tentado sensibilizar a Renova, nomeadamente para efectuar trabalhos de melhoramento nos caminhos, Pedro Ferreira adiantou que perante as primeiras informações de que dispõe “a vedação parece que é absolutamente legal”. O socialista lembrou ainda que o município já se disponibilizou para arranjar o caminho.