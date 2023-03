Concurso de poesia para as escolas do Entroncamento

No âmbito das comemorações do 25 de Abril de 1974 e no sentido de sensibilizar os alunos para as várias vertentes artísticas, o município do Entroncamento, em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, abriu o concurso de poesia “O 25 de Abril e a Liberdade”. O concurso é dirigido aos alunos do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, que devem entregar o seu poema até 31 de Março na secretaria da Câmara Municipal do Entroncamento. Os resultados vão ser divulgados até ao dia 21 de Abril, no site do município e do agrupamento.

O concurso divide-se em três escalões: segundo ciclo do ensino básico, terceiro ciclo do ensino básico, ensino secundário e profissional. O primeiro classificado de cada escalão recebe 60 euros, o segundo 40 euros e o terceiro 30 euros. O júri pode atribuir menções honrosas a cada escalão. Os prémios vão ser entregues na cerimónia de comemoração do 25 de Abril, em local a designar, onde os poemas serão declamados.