Multada duas vezes na mesma noite por ter os carros estacionados à porta de casa

Dulce Rodrigues, residente na Rua da Fonte Nova, em Malhou, concelho de Alcanena, foi multada três vezes pela GNR, duas delas no mesmo dia, 1 de Setembro de 2022. Meio ano depois, a moradora foi à reunião do executivo da Câmara de Alcanena, realizada a 6 de Março, queixar-se do que diz ser um “excesso de zelo” por parte das autoridades.

“Tenho os dois carros estacionados à porta de casa há cerca de 40 anos e não estão a estorvar o caminho de ninguém. Agora recebi duas cartas de multas dos dois carros por estarem estacionados na via pública, na mesma noite e à mesma hora. Hoje recebi uma nova multa, referente a Novembro do ano passado. Onde é que vou estacionar os carros?”, questionou em tom crítico.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio (PSD/CDS/MPT), mostrou-se solidário com a indignação de Dulce Rodrigues e aconselhou-a a marcar uma reunião com o comandante do posto da GNR de Alcanena para demonstrar o seu descontentamento. O autarca referiu que reuniu com o mesmo e teve conhecimento que, desde o início de 2023, já foram passados mais de 70 autos de notícia por multas de estacionamento.

Como O MIRANTE noticiou na edição passada a população de Alcanena está indignada com o que dizem ser a caça à multa por parte da GNR nas últimas semanas. Alguns moradores contaram que, há cerca de duas semanas, em poucas horas, foram multados 30 carros junto ao pavilhão multiusos e que durante um funeral também vários condutores foram autuados. Nem o padeiro se safa do rigor dos militares da GNR enquanto entrega o pão aos clientes.

As multas são passadas em praticamente todas as freguesias do concelho. A população reconhece que os carros se encontram mal estacionados mas não causam incómodo a ninguém. Há comerciantes que começam a perder clientes por não terem locais de estacionamento.

O MIRANTE contactou a GNR para tentar obter a sua posição sobre o assunto, não tendo recebido resposta até ao fecho desta edição.