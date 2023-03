Remoção de resíduos perigosos da Fabrióleo deve ficar concluída até final do ano

A O MIRANTE o vice-presidente da APA diz que os trabalhos deverão ficar concluídos até final do ano.

A Câmara de Torres Novas assinou na segunda-feira, 6 de Março, o protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Acção Climática que visa a remoção, recolha, transporte e tratamento dos resíduos perigosos depositados na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) Industriais da antiga fábrica de transformação de óleos vegetais, Fabrióleo.

Com a celebração deste protocolo a APA compromete-se a prestar apoio técnico e a acompanhar os trabalhos que serão executados pelo município e que terão um encargo financeiro de 745 mil euros, que o fundo ambiental irá transferir para a autarquia em duas tranches sendo a primeira, no valor de 372.500, transferida no prazo até 30 dias a contar do dia da assinatura do protocolo. Já ao município compete a preparação e apresentação do projecto necessário à recolha, remoção, transporte e tratamento dos resíduos da ETAR; assegurar a fiscalização dos trabalhos; analisar propostas e adjudicar os trabalhos e implementar e acompanhar a estratégia definida para a realização dos trabalhos de recuperação da zona envolvente.

Nesta fase, explicou em declarações a O MIRANTE o presidente do município, Pedro Ferreira, irá proceder-se à preparação do lançamento do concurso com acompanhamento da APA estimando-se que os trabalhos sejam adjudicados no prazo de três meses. “A câmara tem a parte administrativa mas do ponto de vista técnico e operacional vamos acompanhar diariamente o processo que tem a sua complexidade. São 4.200 metros cúbicos de líquidos que são perigosos e que têm que ser encaminhados para locais adequados, sublinhou no final da assinatura do protocolo o vice-presidente da APA, José Carlos Pimenta Machado, em resposta ao nosso jornal.

Segundo Pimenta Machado, os resíduos líquidos perigosos permanecem depositados em “tanques que têm algumas fissuras” e apresentam problemas “do ponto de vista estrutural” e, por isso, após a sua remoção serão transportados para centros integrados para eliminação de resíduos perigosos. O vice-presidente da APA adiantou ainda que perspectiva que “até final do ano” a operação esteja concluída.

Além da ETAR, recorde-se, a fábrica tem mais 13 depósitos verticais com líquidos no seu interior cuja remoção está a ser tratada pelo administrador de insolvência da empresa.

“Fabrióleo foi criminosa a todos os níveis”

Antes da assinatura do protocolo o presidente do município lembrou que “não foi pedido nenhum parecer para aquela ETAR ser construída” e que, mesmo que fosse, a sua aprovação do ponto de vista do urbanismo seria impossível. “A câmara nunca a licenciou”, vincou, acrescentando que os líquidos tóxicos que lá estão depositados continuam a ser motivo de preocupação uma vez que em dias de elevada pluviosidade a ETAR transborda caminhando os líquidos para a Ribeira da Boa Água, na qual a autarquia já colocou barreiras.

Sobre a antiga fábrica instalada em Carreiro da Areia o autarca recordou que a mesma chegou a ser “homenageada e a ter prémios” além de ter sido reconhecida como de Interesse Público Municipal. Distinções que os seus proprietários “não souberam aproveitar”, vincou, afirmando que “a Fabrióleo foi criminosa a todos os níveis”.