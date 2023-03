Torresshopping promove iniciativa sobre importância do respeito pelo outro

O Centro Comercial Torreshopping, em Torres Novas, vai promover, através do atelier do Álbum de Família de Março, uma acção de sensibilização para a importância da diversidade e de respeito pelos outros.

O Centro Comercial Torreshopping, em Torres Novas, vai promover, através do atelier do Álbum de Família de Março, uma acção de sensibilização para a importância da diversidade e de respeito pelos outros, apesar das suas diferenças. “Somos todos Diferentes” é o mote para os workshops deste mês, baseados na série televisiva. De forma lúdica, através de jogos e brincadeiras, pretende-se ensinar aos mais pequenos os benefícios de gostarem de si próprios, com todas as suas características, aprendendo a valorizarem-se e aos outros.

Nesta actividade, a decorrer no próximo domingo, dia 19 de março, das 14 às 19 horas, no Piso 0, as crianças vão ainda poder aprender mais sobre inclusão social através de uma receita deliciosa de águas coloridas e ainda desenhar e pintar, com muita diversão à mistura. Para fechar o dia da melhor forma, os mais pequenos poderão levar para casa uma moldura especial que servirá como recordação futura.