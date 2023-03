Uma centena de mulheres festejam no Forte da Casa para quebrar barreiras e lutar pela igualdade

A sociedade ainda tem um caminho longo a percorrer rumo a uma verdadeira igualdade de género, consideram algumas mulheres que na noite de sábado se envolveram num mega-jantar comemorativo do dia da mulher no Forte da Casa onde nem faltou o sorteio de lingerie.

As mulheres estão progressivamente a conquistar e afirmar o seu lugar na comunidade mas ainda há um longo caminho a percorrer rumo a uma verdadeira igualdade de género. A ideia é partilhada por algumas das mulheres envolvidas na organização do mega-jantar de celebração do dia da mulher que se realizou na noite de sábado, 11 de Março, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa (CRCFC) e que contou com a presença de uma centena de mulheres no salão da colectividade.

“Aos poucos, muito devagar, a sociedade lá vai começando a ver as mulheres de outra forma e vai-se vendo cada vez mais mulheres a liderar empresas de topo e isso é positivo. Mas ainda não está totalmente instituído essa figura da mulher líder ou presidente, por exemplo”, explica Ana Bayer a O MIRANTE. As mulheres são capazes de fazer “igual ou até melhor” que os homens, assegura Rute Luz, vice-presidente da secção cultural do clube. “As mulheres conseguem fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Somos mais organizadas e metódicas”, assegura. Rute Luz foi notícia no final do ano passado, recorde-se, por ter salvo várias crianças de um apartamento em chamas no Forte da Casa.

“O dia da mulher é todos os dias”, reflecte Telma Silva, outra das mulheres envolvidas na organização do jantar. Tal como as colegas garante nunca ter sido alvo de discriminação ou de atitudes censuráveis vindas do sexo oposto. “O maior desafio que as mulheres têm de enfrentar hoje em dia é o homem”, brincam.

