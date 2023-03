Vialonga em choque com morte de menina de 7 anos esfaqueada pelo avô

A criança morava na urbanização da Icesa com o avô e a mãe. A progenitora só deu conta do crime quando chegou a casa. O caso está a chocar a comunidade uma vez que não havia indícios de historial de violência doméstica.

Uma criança de sete anos foi morta à facada pelo avô, na madrugada desta terça-feira, 14 de Março, no Parque Residencial da Icesa, em Vialonga. Depois de cometer o crime, o homem de 69 anos tentou o suicídio, sem sucesso, e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O MIRANTE sabe que o homem não corre risco de vida e deverá ser ainda hoje detido pelas autoridades policiais.

O caso aconteceu na Rua 1º de Dezembro, no número 2, no rés-do-chão. Naquele apartamento moravam avô, filha e neta e, segundo relatos dos vizinhos, pelas 23h00 ouviram-se gritos vindos daquela casa, mas ninguém interveio. Por volta das 04h00, a mãe da criança chegou a casa e deparou-se com o sangue no chão, altura em que percebeu o que tinha acontecido.

O caso está a chocar a comunidade uma vez que não existiam indícios de violência doméstica. A família também não estava sinalizada como problemática. A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência. Continua para já sem explicação os motivos do crime.