ISLA Campus é nova referência no centro histórico de Santarém

As novas instalações do ISLA Santarém, situadas no antigo edifício dos CTT, foram inauguradas na tarde de quinta-feira, 16 de Março, com a presença de todo o executivo da Câmara de Santarém, vários autarcas da região, dirigentes de instituições do concelho, entre outras personalidades. A partir de agora toda a comunidade académica do ISLA Campus terá mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer.

Domingos Martinho e Filipa Martinho, director e delegada da administração do ISLA Santarém, falaram a O MIRANTE no final da iniciativa sobre o posicionamento da instituição na região, projectos futuros, entre outros assuntos. Domingos Martinho refere que a inauguração do espaço no centro histórico da cidade transmite uma mensagem “de confiança, de acreditar na cidade e na região”. Filipa Martinho não tem dúvidas que uma das razões para o sucesso da instituição de ensino superior diz respeito à diversificação da oferta formativa e ao facto de ser diferenciadora. “Não existe oferta formativa como a nossa na região. Estamos alinhados com aquilo que as empresas precisam que é ter trabalhadores qualificados. Temos muitos docentes ligados ao mundo empresarial e ao mercado de trabalho, algo muito importante e que dá garantias de que os alunos estão mais preparados para se tornarem bons trabalhadores”, vinca. No ano lectivo actual o ISLA tem a maior e mais diversificada oferta formativa de sempre que se traduz no aumento do número de vagas, que totalizam 1.270, distribuídas por 15 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), seis licenciaturas, três mestrados e 27 pós-graduações e MBA.

Um dos problemas que os responsáveis mais se deparam no exercício das suas funções é encontrar habitação suficiente que acompanhe o crescimento da instituição. “Gostaríamos que houvesse mais habitação. É uma dificuldade em que Santarém não foge à regra do resto do país. Estamos a fazer a nossa parte; estamos ‘de alvará na mão’, como se costuma dizer, para iniciar dentro de poucos meses as obras de recuperação de um palacete que é propriedade do ISLA, junto à Torre das Cabaças, para levar mais gente para o centro histórico da cidade”, revela Domingos Martinho.

O ISLA é uma grande família

O presidente da Câmara de Santarém olha para o ISLA Santarém como uma grande família. “O ISLA é uma grande família, é isso que sentimos quando aqui estamos; é um orgulho para Santarém estarmos a inaugurar um espaço como este”, afirma Ricardo Gonçalves. O autarca lamenta que o país esteja cada vez mais próximo da cauda da Europa, salientando que são projectos como este que dão “alento” para acreditar que existe perspectiva de crescimento. “A nossa região está a ter algumas dificuldades. Precisamos de investimento público, mas o problema é que ele vai todo para onde há muitas pessoas. A nossa NUT II tem 31 concelhos que representa cerca de 50% da população do país. Se não fosse a iniciativa privada, e os empresários da nossa região, estaríamos muito pior”, completa.

Ricardo Gonçalves diz que o município interage com muitas empresas que querem receber os alunos do ISLA para integrar os quadros. “A margem de crescimento do ISLA é muito grande. Esperemos que o aeroporto venha para a nossa região. Se tudo correr bem vamos inaugurar muitos mais ISLA Campus no futuro”, ambiciona Ricardo Gonçalves.