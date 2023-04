Cerci de Azambuja vai ter novo complexo social

A Cerci Flor da Vida, instituição que presta apoio a 400 pessoas com deficiência, lançou a primeira pedra para construção do complexo da Quinta das Rosas.

Gesto simbólico marcou o arranque da construção do complexo que vai alargar a resposta da Cerci a pessoas com deficiência ou em situação de dependência

Foi lançada a primeira pedra para a construção do Complexo Social e de Saúde Quinta das Rosas, um projecto da Cerci Flor da Vida, cooperativa que presta apoio a pessoas com deficiência, sediada em Azambuja, que conseguiu financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), da Segurança Social. A cerimónia decorreu no sábado, 25 de Março, e contou com a presença da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

