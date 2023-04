Hospital de Santarém participa em seminário sobre gestão hospitalar, saúde e engenharia

Vai realizar-se no próximo dia 14 de Abril, no CNEMA, em Santarém, o Seminário “Desafios na Gestão Hospitalar, Saúde e Engenharia”, promovido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, com o apoio do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e da Câmara Municipal de Santarém.

No evento vão ser debatidas diversas temáticas, com destaque para a Gestão Hospitalar, a Engenharia Hospitalar, a Segurança, as Instalações, as Infraestruturas, a importância das instituições, as Ordens e os Parceiros Sociais.

“Urge desenvolver e encarar a Saúde sem medos e em especial com a consciência da sua importância para o bem-estar da população, um desígnio que carece de políticas objectivas, coerentes, claras e eficazes, centradas na evolução das novas tecnologias e na investigação na era digital, assim como de gestores e profissionais com competência”, refere em comunicado o Hospital de Santarém.