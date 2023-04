Obra em curso para resolver erosão na margem do rio Almonda

Está em curso a empreitada de requalificação da margem esquerda do rio Almonda, no Jardim da Avenida, em Torres Novas, que tem como finalidade resolver o problema acentuado de erosão da margem e de queda iminente do miradouro ali construído.

A obra, licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente, foi adjudicada à Soudias – Carpintaria e Serralharia Sousa Dias Lda pelo montante de 47.919 euros mais IVA e a sua conclusão está prevista para 24 de Abril.

Para a execução dos trabalhos, explica a Câmara de Torres Novas, foi necessário baixar o caudal do Almonda a montante do açude Real para que se consiga consolidar, reabilitar e renaturalizar a margem, aplicando a solução de engenharia natural utilizada no Parque Almonda e no sector dois da Pista Internacional da Pesca Desportiva do Almonda com recurso a estacaria natural.