Desce do telhado ao fim de seis horas de negociações

A situação provocou um grande aparato no Largo Laura Júlia Palha, na Castanheira do Ribatejo.

Um homem de 23 anos subiu ao topo do prédio onde habita com os familiares no Largo Laura Júlia Palha, na Castanheira do Ribatejo. A situação ocorreu na quarta-feira, dia 12 de Abril, por volta das 12h, e provocou um grande aparato e o ajuntamento de populares. Após negociações encetadas pelos psicólogos do INEM e por militares da GNR o homem desceu do topo do segundo andar da habitação pelos próprios meios.

As negociações duraram cerca de seis horas e só por volta das 18h00 o homem foi demovido. Foi transportado pelos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo, acompanhado pelos psicólogos, até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O jovem já estava referenciado por outras ocorrências, mas segundo fonte dos bombeiros sem gravidade. No local estiveram nove elementos dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo, oito da GNR e dois psicólogos do INEM.