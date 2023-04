Movimento de Utentes quer valorização da estação de Rossio ao Sul do Tejo

Movimento está a organizar um conjunto de iniciativas de alerta para a necessidade de melhorar as acessibilidades ferroviárias e rodoviárias no distrito de Santarém. Entre outras medidas defendem a requalificação do largo da estação em Rossio ao Sul do Tejo.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém defende que sejam tomadas medidas para melhorar as acessibilidades na região, nomeadamente a requalificação do largo da estação ferroviária de Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, a articulação de horários dos transportes ferroviários e rodoviários, e o funcionamento de todas as estações e apeadeiros para a promoção do transporte ferroviário.

“A importância estratégica da estação ferroviária de Rossio ao Sul do Tejo é fundamental para quem defende a ferrovia, tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de mercadorias”, afirma o movimento em comunicado, defendendo as ligações à Linha do Norte, no Entroncamento, Linha do Este e da Beira Baixa.

Numa tentativa de alertar para a necessidade de melhorar as acessibilidades e transportes no distrito, a MUSP está a desenvolver um conjunto de iniciativas que além desta pretensão para a estação de Rossio ao Sul do Tejo, também quer, através de um buzinão às 18h00 desta quinta-feira, 13 de Abril, chamar à atenção para a degradação da Estrada Nacional 118 nalguns dos seus troços nos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça e Abrantes. Na sexta-feira a MUSP vai estar em Torres Novas a alertar para o mau estado do piso das estradas.