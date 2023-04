Continuidade do bispo de Leiria-Fátima vai estar em discussão

A continuidade ou não do bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, à frente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) é um dos temas que vai dominar a Assembleia Plenária do episcopado, que decorre entre 17 e 20 de Abril, em Fátima. José Ornelas chega agora ao fim do primeiro mandato de três anos, podendo ser reconduzido por igual período. Nas últimas semanas, porém, têm surgido notícias que dão conta da sua alegada indisponibilidade para continuar no cargo. O desgaste provocado por três anos de mandato marcados pela pandemia e pela crise dos abusos sexuais a menores na Igreja estará na base de uma eventual não recandidatura de José Ornelas. Também o facto de terem surgido notícias sobre o seu alegado encobrimento de casos de abuso, enquanto superior dos Dehonianos, estará a contribuir para a possível não continuação de José Ornelas como presidente da CEP.

Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.