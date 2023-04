Crianças de Tomar realizam cordão humano pelo rio Nabão

Evento tem como objectivo sensibilizar os participantes para as temáticas da inclusão e da proteção do rio Nabão.

Alunos de várias escolas de Tomar vão realizar um cordão humano entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro para sensibilizar para os problemas ambientais do rio Nabão. A iniciativa decorre no dia 19 de Abril, pelas 11 horas. O evento surge no âmbito do projecto “Abraçar o Rio”, uma iniciativa promovida pelo Rotary Club de Tomar Cidade em parceria com o município de Tomar. Ansião, Alvaiázere, Ourém, Pombal e Tomar são alguns dos municípios envolvidos na iniciativa, assim como 14 juntas de freguesia que são banhadas pelo rio.

Assinado em Dezembro de 2022, o projecto que tem como objectivo sinalizar locais ao longo do percurso do rio, a criação de um website para consulta de informações sobre o rio e sensibilizar os alunos e os professores da região para a problemática do Rio Nabão.

O cordão humano irá contar com a participação de alguns utentes do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar, crianças do pré-escolar e alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade.