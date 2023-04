Dádiva de sangue no Tramagal

A iniciativa vai decorrer entre as 09h00 e as 13h00, na sede da Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Freguesia de Tramagal

A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Freguesia de Tramagal vai organizar uma campanha de recolha de sangue no sábado, 22 de Abril. A iniciativa vai decorrer entre as 09h00 e as 13h00, na sede da colectividade, no Tramagal.