Detido jovem que participou em roubo e sequestro no Entroncamento

Um homem foi detido na quinta-feira, 13 de Abril, e ficou em prisão preventiva por alegadamente ter participado no roubo com sequestro de um jovem no Entroncamento, em Junho de 2022, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). A PJ realçou, numa nota, que recolheu “relevantes elementos de prova” de que o detido, com 18 anos, fez parte de um grupo de assaltantes que, no final de Junho de 2022, a bordo de um automóvel, abordou um jovem no Entroncamento para o coagir a entregar o dinheiro que trazia consigo.

Os assaltantes obrigaram ainda o jovem a indicar a localização da sua residência e nesta roubaram um telemóvel, além de valores monetários e do cartão multibanco, “forçando a vítima a deslocar-se a uma ATM e a levantar todo o saldo da sua conta”, de que o agora detido se apropriou. O detido, que tem antecedentes criminais e policiais por outros crimes patrimoniais com violência, ficou em prisão preventiva como medida de coação aplicada após apresentação no juízo de instrução criminal.

Por este roubo e por outros de natureza semelhante ocorridos em finais de Junho na cidade do Entroncamento foram detidos em Julho do ano passado, um em Tomar e outro em Setúbal, outros dois homens, com 45 e 60 anos, que também estão a aguardar julgamento em prisão preventiva. Aquando destas detenções foi apreendida uma viatura Mercedes que tinha sido furtada no Entroncamento em Maio de 2022.