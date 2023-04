Salvaterra de Magos inaugura requalificação do jardim da Praça da República

A obra de requalificação do Jardim da Praça da República, em Salvaterra de Magos, vai ser inaugurada no dia 1 de Maio, pelas 10h30. Os trabalhos de requalificação incluíram a reabilitação total do jardim com substituição de pavimentos, de áreas verdes, de mobiliário urbano, de iluminação pública e a plantação de novas árvores que complementam a zona arborizada que existia.

Ao mesmo tempo, foram reabilitados os passeios e os estacionamentos na zona envolvente ao Jardim, Praça da República e Largo da Igreja. A empreitada custou perto de 454 mil euros e contou com apoio de Fundos Estruturais Europeus (FEDER), no âmbito do Portugal2020, PO Alentejo, Programa de Apoio à Regeneração Urbana (PARU). A iniciativa vai contar com animação musical pela “Banda às Riscas”.