Rastreio à memória e depressão no concelho do Sardoal

O CLDS 4G SER Sardoal vai dinamizar, entre 3 e 8 de Maio, um rastreio à memória e depressão à população das várias freguesias do concelho. A actividade é dinamizada pela neuropsicóloga Vanda Serra e destina-se a pessoas com mais de 65 anos, residentes no concelho do Sardoal. A primeira sessão realiza-se na quarta-feira, 3 de Maio, na sede da Junta de Freguesia de Valhascos, seguindo-se, no dia seguinte na Junta de Freguesia do Sardoal. A 5 de Maio o rastreio é na Junta de Freguesia de Alcaravela e, a 8 de Maio, realiza-se na sede do CLDS 4G SER Sardoal, terminando a 11 de Maio na Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre.

Todas as sessões decorrem durante a tarde e o rastreio demora cerca de 30 minutos para cada pessoa inscrita. A iniciativa realiza-se no âmbito da actividade Oficinas Vocacionadas para o Idoso – Promoção do envelhecimento activo e apoio à população idosa, onde se prevêem acções socio-culturais que promovam o envelhecimento activo e a autonomia das pessoas idosas.