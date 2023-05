Jovem encontrado morto a mais de 11 metros de profundidade na Aldeia do Mato

Um jovem de 21 anos morreu afogado na praia fluvial de Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes. A tragédia aconteceu ao final da tarde de domingo, 30 de Abril.

Um jovem de 21 anos morreu afogado na praia fluvial de Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes. A tragédia aconteceu ao final da tarde de domingo, 30 de Abril. A vítima mortal era de nacionalidade brasileira, mas vivia no concelho de Abrantes há vários anos. Estava na praia a passar o dia com familiares, que deram por sua falta alguns minutos depois do jovem ter ido mergulhar na piscina flutuante. Os Bombeiros Voluntários de Abrantes receberam o alerta por volta das 18h30 e foram para o local com uma equipa de mergulhadores, um barco e uma ambulância. As operações decorreram durante cerca de meia hora. O corpo foi encontrado a mais de 11 metros de profundidade, não sendo ainda conhecidas as causas que provocaram o acidente que levou à morte do jovem.

Não havia vigilância de nadadores-salvadores, uma vez que a época balnear na praia fluvial da Aldeia do Mato só abre em Julho, embora o espaço abra oficialmente ao público entre 1 de Maio e 31 de Outubro. A estância, situada na albufeira do Castelo de Bode, é conhecida por ser uma zona de desportos náuticos que dispõe de uma piscina flutuante, aluguer de canoas, kayaks e gaivotas e parque de merendas. Existe ainda a possibilidade de realizar percursos pedestres, percursos BTT, orientação, tiro com arco, slide, rapel, escalada, passeios de Moto4.