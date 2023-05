Torres Novas investe 500 mil euros na renaturalização do Almonda

Os trabalhos incluem a limpeza do leito e margens do rio, reperfilamento e estabilização das margens e criação de um percurso, pedonal e ciclável

A Câmara de Torres Novas adjudicou a empreitada para a primeira fase da renaturalização do Corredor Ecológico do Almonda, um investimento da ordem dos 500 mil euros a executar em 210 dias. Em comunicado, o município torrejano afirma que a intervenção visa “a valorização do rio Almonda, assumindo-o como um corredor ecológico estruturante que permita a conexão de vários locais do concelho, em particular entre a zona do Mercado Municipal e a zona próxima da NERSANT e da Autoestrada da Beira Interior (A23/IP6)”.

Os trabalhos incluem a limpeza do leito e margens do rio, reperfilamento e estabilização das margens, requalificação da galeria ripícola e da vegetação das margens e criação de um percurso, pedonal e ciclável, associado a espaços de estadia e de observação de natureza, acrescenta.