Bloco de Partos do Hospital de Santarém encerrado até às 08h30 de sexta-feira

“Esta é uma situação pontual e no próximo fim de semana o Serviço de Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia e o Bloco de Partos estarão a funcionar normalmente”, assegura o hospital.

O Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital Distrital de Santarém (HDS) estão encerrados entre as 00h00 de hoje e as 08h30 de sexta-feira, 5 de Maio, “devido a equipa médica incompleta”, revelou a unidade de saúde.

Em resposta à Lusa, o HDS refere que, “apesar dos esforços desenvolvidos”, se encontra no nível 3 do Plano de Contingência, com o Serviço de Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia e o Bloco de Partos encerrados.

