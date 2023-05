Escola Profissional de Rio Maior quer ser a Centro Tecnológico Especializado

A Câmara de Rio Maior anunciou a formalização da candidatura, no valor de 1,5 milhões de euros, financiados integralmente pelo Plano de Recuperação e Resiliência, para a passagem da Escola Profissional a Centro Tecnológico Especializado na área Industrial. “Os Centros Tecnológicos Especializados na área Industrial têm como objectivo estratégico aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo para combater as desigualdades e aumentar o emprego”, acrescenta a nota do município liderado por Filipe Santana Dias.

Em comunicado, a autarquia indica que o termo de aceitação da candidatura foi assinado no dia 3 de Maio, pelo vice-presidente do município, Lopes Candoso, prevendo que o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permita a aquisição de equipamentos tecnológicos e a modernização e reabilitação das instalações da Escola Profissional de Rio Maior, aumentando e potenciando a capacidade formativa.