Hospital de Santarém com projecto para reduzir o stress dos profissionais

O projecto “Debriefing de emoções como cultura para redução do stress”, desenvolvido pelo Hospital Distrital de Santarém (HDS), foi um dos três vencedores da 3.ª edição da Bolsa “Capital Humano em Saúde”, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). Em comunicado, o HDS refere que o projecto terá acesso a um programa de consultoria especializado, sendo que entre os objectivos está “a criação de uma cultura de partilha de sentimentos entre os vários profissionais após a actuação em paragem cardiorrespiratória (PCR)”.

O projedto prevê o uso de “técnicas de escuta com participação de todos, a humanização do espaço físico do profissional para a melhoria das condições de partilha e análise reflexiva, assim como uma melhoria da satisfação do profissional de saúde em relação à gestão do stress relacionado com a situação após PCR”.

A Bolsa “Capital Humano em Saúde” é atribuída pela APAH pelo terceiro ano consecutivo e tem como objectivo "estimular a mudança nas instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dotar os profissionais de saúde das competências necessárias para que assumam um papel ativo de liderança na gestão da mudança”, lê-se na nota.