Mais 12 profissionais integram equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo

A equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) continua a crescer tendo contratado recentemente mais 12 profissionais de saúde que vão ser integrados nas três unidades da instituição, em Torres Novas, Tomar e Abrantes, com o objectivo de reforçar a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Seis enfermeiros, quatro assistentes operacionais, duas médicas (nas áreas de Psiquiatria e Nefrologia) corporizam o reforço do comprometimento do CHMT em contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde à comunidade do Médio Tejo.

A sessão de acolhimento dos profissionais foi realizada por Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, Carlos Lousada, director clínico, e Piedade Pinto, enfermeira-directora. A sessão ocorre sempre no primeiro dia de trabalho de um novo colaborador.

Para além de uma mensagem de acolhimento e apreço pela dedicação dos profissionais o conselho de administração apresenta as três unidades e promove uma reflexão sobre os valores da instituição. “Temos uma conduta que nos define: os utentes são o nosso foco diário!”, afirmou Casimiro Ramos, evidenciando como a prestação de cuidados de saúde de excelência são de importância vital para a instituição.