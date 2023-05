Passadeiras continuam a ser uma dor de cabeça em Santarém

O vereador do Trânsito da Câmara de Santarém contactou a Polícia de Segurança Pública (PSP) no sentido de efectuar acções de controlo da velocidade no interior da cidade, nomeadamente na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém. A informação foi deixada por Diogo Gomes (PSD) durante a última sessão da assembleia municipal, em resposta a intervenções de eleitos que pediram medidas mais assertivas no âmbito da segurança rodoviária.

A Avenida dos Forcados Amadores de Santarém, que liga à populosa zona residencial do Sacapeito, tem sido palco de alguns acidentes, entre eles atropelamentos em passadeiras. O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), referiu que recentemente houve mais um atropelamento e considerou essa zona e a Avenida Bernardo Santareno (que serve o hospital distrital) como dois pontos negros nesse capítulo.

Por isso, Diamantino Duarte sugeriu que se reveja a sinalização e o actual modelo de passadeiras colocando passagens para peões sobrelevadas. Também o socialista Rui Barreiro sugeriu mais medidas para redução da velocidade e mais iluminação nos locais de atravessamento de peões. Rita Correia, da CDU, que tem falado do assunto em quase todas as sessões, repetiu as suas preocupações e congratulou-se pela anunciada reactivação do Conselho Municipal de Trânsito.

Na resposta o vereador do Trânsito sublinhou que foi este executivo que criou uma faixa de 30km/hora e implantou mais duas passagens para peões na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém, instalando também iluminação LED para alertar os automobilistas na aproximação às passadeiras. Diogo Gomes referiu que o excesso de velocidade é uma infracção punível com coimas e dado que as medidas implementadas não têm sido dissuasoras desse fenómeno decidiu contactar a PSP no sentido de realizar acções de controlo de velocidade com radar como faz na circular urbana D. Luís. “O nosso desígnio é introduzir mais segurança e melhorar a mobilidade”, acrescentou, adiantando que pretende submeter ao executivo um regulamento municipal de trânsito.

Também o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), aludiu às medidas tomadas e lamentou que mesmo assim os acidentes continuem a acontecer. “Há regras no Código da Estrada que devem ser cumpridas mas há muita falta de civismo. Não é normal que morram mais de 400 pessoas por ano nas estradas do nosso país”, disse.