Unidade Local de Saúde pode ser remédio para o estado da saúde em VFX

O ministro da Saúde já tinha prometido aos autarcas de Vila Franca de Xira tomar medidas rapidamente para minorar o problema da falta de médicos de família no concelho e a resposta chegou agora na forma de uma Unidade Local de Saúde (ULS), a criar no concelho.

A ULS é uma entidade pública de saúde que vai agregar o Hospital de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES). Visa garantir a prestação de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados, de forma integrada, à população residente no concelho que não tem médico de família.

A solução já foi dada a conhecer ao presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que se mostrou pouco convencido com a medida. “Não estou tranquilo com estas novas propostas que estão a surgir mas espero que a solução conjunta possa trazer melhorias, ainda assim”, lamentou. O autarca confirmou, em reunião de câmara, que já foi contactado pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e pelo presidente do conselho de administração do hospital dando nota que está a ser elaborada a proposta de constituição e funcionamento da nova ULS.

“Ainda durante Junho teremos novidades sobre a ULS e estão entretanto a decorrer auditorias aos centros de saúde para introduzir melhor organização no seu funcionamento. Precisamos mesmo de ter melhores serviços de saúde e continuaremos a acompanhar de perto estas mudanças”, notou o autarca.

A solução de constituir uma ULS também não convenceu o vereador da CDU, Nuno Libório, que disse tratar-se de uma medida de fachada que não resolverá o problema estrutural da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Actualmente as ULS prestam cuidados de saúde a mais de um milhão de habitantes em Portugal e o director-executivo do SNS, Fernando Araújo, já tinha defendido que o aumento de 50% registado recentemente na criação de novas ULS representa “ganhos em saúde” para os utentes através da optimização e integração de cuidados prestados aos doentes. Só no concelho de VFX faltam 40 médicos de família e alguns centros de saúde deixaram mesmo de ter clínicos ao serviço como aconteceu em Alhandra e Forte da Casa.

O presidente do conselho directivo da ARS já havia dito a O MIRANTE, à margem de uma visita a Vila Franca de Xira, que o cenário da falta de médicos só começaria a melhorar no concelho dentro de dois ou três anos, no melhor dos cenários.